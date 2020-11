Berliin loodab näha Skopje ja Tirana peatseid liitumiskõnelusi EL-iga

«Loodan, et me saame korraldada liitumiskonverentsi meie nõukogu eesistumise ajal,» lausus Merkel videosilla teel Bulgaaria pealinnas Sofias peetud kohtumisel, kus osalesid nõndanimetatud Berliini Protsessi riigid. Tegemist on koostööfoorumiga EL-i ja Balkani riikide vahel.