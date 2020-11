SpaceX valmistub laupäeval astronaute Rahvusvahelisse Kosmosejaama toimetama

Tegemist on programmi esimese kuuekuulise tavamissiooniga sestsaadik, kui USA mais taasalustas mehitatud kosmoselende, olles vahepeal üheksa aastat toetunud Venemaale.

«Ütlen äärmiselt suure uhkusega, et oleme toomas regulaarsed mehitatud kosmoselennud tagasi Ameerika pinnale ning seda Ameerika raketi ja kosmoselaevaga,» lausus USA kosmoseagentuuri NASA juht Jim Bridenstine.

Start on kavandatud laupäevaks kohaliku aja järgi kell 7.49 õhtu (kell 2.49 Eesti aja järgi) Kennedy kosmosekeskusest Floridas. Crew Dragoni pardal on USA astronaudid Michael Hopkins, Victor Glover ja Shannon Walker ning Jaapani astronaut Soichi Noguchi.

Missioon tähendab tähetundi SpaceX-ile, mis on saamas NASA eelistatud ja seni usaldusväärseimaks transpordipakkujaks. Agentuur ootab ka ettevõtte Boeing kapslit Starliner, kuid selle testimine on venima jäänud ning ilmselt ei saa see valmis enne järgmist aastat.