Vanuatul leiti esimene koroonaviiruse juhtum

Tervishoiuvõimude teatel on nakatunu 23-aastane mees, kes naases äsja Ühendriikidest ja andis positiivse koroonaproovi teisipäeval karantiinis olles.

Kui haigus maailmas levima hakkas, sulgesid Vaikse ookeani saareriigid end kiirelt muust maailmast, et mitte riskida oma kehva tervishoiusüsteemi ülekoormamisega.

Peaminister Bob Laoughman ütles Vanuatu 300 000 elanikule, et olukord on praegu kontrolli all ja rangemaid viirusepiiranguid ei kaaluta.