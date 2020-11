Etioopia konflikt viib mitmesaja tuhande inimese põgenemiseni Tigrayst

Tigray piirkonna leivapoodide taha on tekkinud pikad järjekorrad ning regiooni piiril ootavad toiduvarusid täis veoautod, ütles ÜRO esindaja Etioopias Associated Pressile antud intervjuus.

Kuni kahel miljonil inimesel Tigrays on «väga rasked ajad,» lisas ta. Nende hulgas sajad tuhanded oma kodudest lahkuma sunnitud inimesed.

Suhtlus Tigray piirkonnaga on raskendatud alates läinud nädalast, kui Etioopia Nobeli rahupreemia laureaadist peaminister Abiy Ahmed teatas sõjalisest vastulöögist väidetavale rünnakule kohalike relvajõudude vastu. Ta kinnitab, et mingeid läbirääkimisi kohalike võimudega ei toimu, kuni valitsev «klikk» on vahi alla võetud ja nende rikkalik relvaarsenal hävitatud.