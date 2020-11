EL võib alustada COVID-19 vastu vaktsineerimist 2021. aasta algul

«Ma arvan, et optimistliku prognoosi järgi on see järgmise aasta esimene kvartal, aga täpsemalt ma öelda ei saa,» ütles Stockholmis asuva ECDC direktor Andrea Ammon.

Üks EL-i allikas ütles teisipäeval AFP-le, et vaktsiini kasutusluba EL-is võidakse anda 2021. aasta algul. Selleks annab aluse USA ravimihiiu Pfizer ja Saksa BioNTechi teade nende ühiselt loodava koroonavaktsiini 90-protsendisest tõhususest käimasolevates kolmanda etapi katsetustes.

«Muidugi on see paljutõotav,» ütles Ammon, kuid rõhutas, et tegemist on pressiteate, mitte teadusliku eksperthinnanguga, nii et ära tuleb oodata ka lõpphinnang.

Ammon tõdes, et pandeemia areng Euroopas on ülimalt murettekitav ja kõik märgid näitavad, et praegu läheb olukord pigem halvemaks.