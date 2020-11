Koroonapiirangud pitsitavad Euroopat

Kõige kaugemale on läinud Prantsusmaa, keelustades kõik sotsiaalsed kogunemised ning lubades inimestel kodust välja minna üksnes mõjuval põhjusel. Jalutamine ja sportimine on lubatud kodust vähem kui kilomeetri raadiuses ja üks tund päevas.

Prantsuse valitsusele valmistab suurt muret intensiivravivoodite puudus. Selle nädala algusest on kõigist voodikohtadest hõivatud 92,5 protsenti. Mõnel pool ei tule haiglad enam koormusega toime ja patsiente on üle viidud teistes piirkondades asuvatesse haiglatesse, kus koormus on väiksem.