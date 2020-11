Äärmiselt haruldane roosa teemant müüdi oksjonil 26,6 miljoniga

14,83-karaadine roosa teemant «The Spirit of the Rose» lihviti 27,85-karaadisest vääriskivist, mille leidis 2017. aastal Siberis Sahhas firma Alrosa. Lihvimiseks kulus umbes aasta.

Maailmas müüdud kümnest kõige hinnalisemast teemantist viis on olnud roosad, ütles Sotheby's, märkides, et need kõik on müüdud viimase 10 aasta jooksul.