Moskva ajutises koroonahaiglas viibiv Aleksander Komarov ei suuda hoida tagasi pisaraid, kui räägib hirmust koroonaviirusesse surra. Samas teab ta, et on õnnega koos, et saab abi Moskva hästivarustatud raviasutuses, mitte kuskil alarahastatud ja alamehitatud regioonis.