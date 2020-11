Myanmarist hiljuti avastatud ahviliiki ähvardab väljasuremine

Oma liiginime Popa languur (ld Trachypithecus popa) said need saledad, keskmiselt kaheksa kilo kaaluvad tumehalli karva, pika saba ja silmi ümbritsevate kriitjate laikudega loomad Popa vulkaani järgi, mida kohalikud peavad pühaks mäeks ning kus elab ka suurim teadaolev, 100-pealine asurkond.

«Alles sai liik kirjeldatud ja juba on ta väljasuremisohus,» tõdes teadusajakirjas Zoological Research ilmunud ja uut liiki kirjeldava teadusartikli vanemautor, Fauna And Flora Internationali (FFI) teadur Frank Momberg The Guardianile. Saksa Primaatide Keskuse teadlane Christian Roos rõhutas BBC-le antud intervjuus, et kuigi ohustatuse üheks põhjuseks on küttimine, ei saa siiski mööda vaadata elupaikade hävingust kui peamisest ohustatuse allikast.