Ebaõiglane parkimine maksis Läti keskkonnaministrile koha

Pūce, kes on ka erakonna Läti Arengu Eest juht, jätkas Riia linnavolikogu liikme parkimiskaardi kasutamist pärast seda, kui ta seal enam saadik polnud.

Skandaal puhkes, kui Pūce endisest parteikaaslasest Riia linnavolinik Māris Mičerevskis süüdistas sel nädalal Läti Televisiooni saates «Üks ühele» antud intervjuus keskkonnaministrit selles, et too pargib kohale, mida ta enam ei tohiks pruukida.

Päev hiljem Pūce eitas Riia linnavolikogu parkimiskaardi kasutamist, väites, et tema parkimist puudutav kirjavahetus Mičerevcskisega oli vaid nali.

Läti peaminister Krišjānis Kariņš leidis aga, et asja peaks uurima lõunanaabrite korruptsioonitõrje büroo (KNAB).

Nagu kommenteeris Läti rahvusringhäälingu portaal: Pūce on omavalitsuste reformi eest pidevalt tule all olnud, kuid nüüd paistab ta koha kaotavat hoopiski selle pärast, et ei soovinud maksta tavalisi Riia parkimistasusid.