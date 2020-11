Leedu salastas koroonaviiruses sõdurite arvu

«Ma kinnitasin [presidendile], et vaatamata nakatumistele meie ridades on olukord kontrolli all ning vajalikud lahingharjutused jätkuvad,» ütles Rupšys pärast telefonikõnet riigipea Gitanas Nausėdaga. «Sestap pole riigi relvajõudude ja Leetu läkitatud NATO vägede valmisolek vähenenud.»