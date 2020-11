Gruusia valimised tekitasid demokraatiajanu

Tellijale

Valimistel täheldati rikkumisi, nagu valijate mõjutamine, hirmutamine, hääletuskonfidentsiaalsuse rikkumine. Samas ei ole valimisvaatlejad kuulutanud, et probleemid oleksid olnud niivõrd muret tekitavad, et peaks tulemused kehtetuks kuulutama.

OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHIR) vaatluste põhjal järgiti valimistel põhilisi vabadusi ning kampaania oli konkurentsivõimeline. Ometigi on valimisvaatlejad ühiselt nõus, et tegemist on viimaste aastate kõige vähem demokraatlike ja vabade valimistega. OSCE järgi saaks valimiste läbipaistvust tulevikus parandada, muutes kampaaniate rahastamist, nende läbiviimist ning valimiskomisjone.

Gruusia Rahvusvaheline Õiglaste Valimiste ja Demokraatia Selts (ISFED) on teatanud, et Gruusia Valimisameti (CEC) tulemustes võib olla üle neljaprotsendiline kõrvalekalle. ISFEDi andmetel on need hääled ilmselt suurendanud võimupartei häältesaaki. Nii suurt lahknemist on varem täheldatud ainult 2003. aastal, kui olukord päädis rooside revolutsiooniga, ning 2008. aasta presidendivalimistel.