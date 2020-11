Disney teatas eelmises kvartalis kahjumisse langemisest

Kompanii teatas, et 3. oktoobril lõppenud kvartalis oli kahjum 710 miljonit dollarit. Mullu samal ajal oli kasum 777 miljonit dollarit. Tulud vähenesid eelmise aastaga võrreldes 23 protsenti 14,7 miljardini.

Disney aktsiad aga läksid tõusule seoses uudisega, et hiljuti käivitatud voogedastusteenuse Disney+ tellijate arv on tõusnud 73 miljonini. Tegu oli positiivse märgiga firmale, mis on muu hulgas keskendunud konkureerimisele sellise rivaaliga nagu Netflix.