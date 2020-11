Läti skulptorid katavad protestiks maksude tõstmise vastu oma taieseid

«Me protesteerime maksude suurendamise vastu loometööle ajal, mil koroonaviirus on juba peatanud peaaegu kõik kultuuriüritused, vähendanud sissetulekut,» ütles Läti Kunstnike Liit avalduses.

Rahandusminister Jānis Reirs ütles AFP-le, et valitsus pidas kunstnike, kirjanike ja filmitegijate liitudega «raskeid kõnelusi» seoses kavandatava maksumuudatusega.

«Ma mõistan, et skulptorid on kõige rohkem mõjutatute seas, kuna neil on suured kulud materjalile iga töö jaoks, mida nad loovad,» ütles minister, kuid ei pakkunud plaani muutmist.