Hiina õnnitles Joe Bidenit USA valimiste võidu puhul

USA-Hiina suhted on Donald Trumpi ametiajal muutunud üha pingelisemaks ning on jäisemad kui kunagi varem pärast ametlikke suhete kehtestamist nelja aastakümne eest.

«Me austame Ameerika rahva valikut. Me õnnitleme hr Bidenit ja pr Harrist,» lausus välisministeeriumi kõneisik Wang Wenbin täna pressikonverentsil valitud asepresidendile Kamala Harrisele viidates.

Wangi sõnul mõistab Hiina, et USA valimistulemused määratakse kindlaks vastavalt USA seadustele ja protseduuridele.

Hiina oli Venemaa ja Mehhiko kõrval üks väheseid riike, kes ei olnud Bidenit õnnitlenud. Peking tõdes sel nädalal lakooniliselt, «et on märganud hr Bideni võidukuulutust».

Kuigi USA meedia on presidendivalimiste tulemused välja hõiganud, ei ole Trump oma kaotust tunnistanud, nagu see varem tavaks on olnud.