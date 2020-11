EL ähvardas Valgevenet aktivisti surma järel uute sanktsioonidega

«See on Valgevene võimude tegevuse nörritav ja häbiväärne tagajärg,» ütles EL-i kõneisik Peter Stano reedel 31-aastase Raman Bandarenka surma kohta.

Kunstnik ja endine sõdur Bandarenka vahistati üleeile pärast sõnavahetust ühel Minski väljakul, mis on muutunud opositsiooni tavapäraseks kogunemiskohaks.

Bandarenka kuulutati eile surnuks. Tema surm põhjustas raevupuhangu Valgevene opositsiooni hulgas, kes usuvad, et selle eest vastutavad Lukašenko julgeolekujõud.

EL-i välispoliitikajuhi Josep Borrelli kõneisik Peter Stano ütles, et ta «suri pärast mitmetunnist operatsiooni Minski haiglas tõsiste vigastuste tagajärjel, mille põhjustas teadete järgi erariietes politseinike jõhkrus».

EL-i avalduses märgiti, et Valgevene võimud on süüdi otseses elanike vastases vägivallas ning loovad keskkonna, kus taolised «seadusetud ja vägivaldsed teod toimuda saavad».

«Ootame, et võimud lõpetaksid vägivalla ja tagakiusamise, vabastaks kohe ja tingimusteta kõik meelevaldselt kinnipeetud isikud, kaasaarvatud poliitvangid ning uuriks täielikult ja läbipaistvalt kõiki inimõiguste rikkumisi ning võtaks rikkujad vastutusele,» lausus Stano.

«Euroopa Liit kehtestas juba sanktsioonid 55 repressioonide ja hirmutamise eest vastutavale isikule ning on valmis kehtestama lisasanktsioone.»

EL-i sanktsioonide nimekirjas on juba Valgevene juht Aleksandr Lukašenko ning mitmed kõrgemad ametnikud ja riigitegelased, kes Brüsseli sõnul on seotud valimisjärgsete meeleavalduste mahasurumisega.

EL ja Kanada ei tunnistanud 9. augustil toimunud valimiste tulemusi ning on teatanud, et ei pea Lukašenkot riigi seaduslikuks presidendiks.

Eile kogunesid rahvahulgad kunstnikule austust avaldama kohta, mida opositsioon nimetab «muutuste väljakuks», kus elanikud on avaldanud vastupanu julgeolekujõudude püüdlustele valitsusvastased seinamaalingud üle värvida.

Valgevene miilits on kinni pidanud tuhandeid meeleavaldajaid, kes on teatanud piinamistest arestikambrites. Mitu inimest on protestide mahasurumisel hukkunud.