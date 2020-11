Kohalik vaade ⟩ Rändeküsimus kõigub kahe äärmuse vahel

Ühel pool on need, kes pooldavad täielikku keeldu migrandipäästelaevade Euroopa sadamates vastuvõtmisele ja humanitaarpäästele, et takistada illegaalsete migrantide tulekut ja inimsmugeldajate äri.

Teisel pool on need, kes toetavad kohustuslikku humanitaarabi vältimaks eetilisest vaatenurgast halvemat – päästetavate inimeste surma. See ei tähenda, et nad toetaksid illegaalset migratsiooni, vaid seda, et tuhandetel inimestel ei lastaks uppuda.