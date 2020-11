Talv hävitab lõplikult Beiruti plahvatuses purustatud ajaloolised majad

«Ma sündisin ja kasvasin siin. See naabruskond on kodu. Ma tean siit igat tükki,» rääkis 50. eluaastates naine AFP-le kõigest mõni tund pärast seda, kui naabermaja kokku varises.

See Beiruti Ashrafieh’ linnaosas asunud hoone on üks neist plahvatuses kahjustada saanud majadest, mis varisesid lõplikult kokku novembri alguses, kui saabusid esimesed tugevad vihmad koos tuultega.

52-aastane Carla, kes kasvas üles Ashrafieh’s kokku varisenud hoone lähedal, lausus, et kaalul on Liibanoni ajalugu. «See on meie pärand,» sõnas ta. «On nii kahju, et see kaob sellisel viisil.»