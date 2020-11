Afganistani väed tabasid Kabuli ülikooli rünnaku korraldaja

«Kabuli ülikooli rünnaku korraldaja on kinni peetud,» ütles asepresident Amrullah Saleh laupäeval Facebookis.

Adil on pärit Panjshiri provintsist ja ta õppis šariaadiseadusi, kuid tema pere elab Kabuli lähedal, rääkis asepresident.

Ta oli olnud kolm aastat kadunud ja räägiti, et ta sai sõja- ja lahingväljaõppe. Adil tunnistas ülekuulamisel, et sai Haqqani võrgustikult relvad rünnaku läbiviimiseks.

Haqqani võrgustik on Talibani haru, mida on juba mõnda aega süüdistatud eriti julmades rünnakutes lääneriikide sõduritele ja tsiviilelanikele. Washington on kandnud ta terrorirühmituste nimekirja.