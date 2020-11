Trump jättis kolmandat aastat järjest ASEANi tippkohtumisel osalemata

Riikliku julgeoleku nõunik Robert O'Brien ütles, et Trump kahetseb, et ei saa 10 ASEANi riigi virtuaalkohtumisest osa võtta, ehkki peab sidemeid piirkonnaga väga tähtsaks.

Praegu on Trump ametis 3. novembri presidendivalimiste tulemuste vaidlustamisega ja väidab, et on võltsimiste ohver. Enamik riike on tunnistanud tema vastase Joe Bideni võitu.