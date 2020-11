USA kaitseministri kohusetäitja sõduritele: «On aeg koju tulla»

Milleri sõnul on USA pühendunud võitlusele Al-Qaedaga, 19 aastat pärast 11. septembril terrorirünnakuid USA-s, ning on rühmituse üle «võitu saavutamas».

«Kuid see on kriitiline faas, kus muudame oma pingutused juhtimise asemel toetavaks rolliks,» lisas ta.

Kuid Trump on soovinud jätkuvat kulutuste vähendamist, säutsudes, et soovib tuua Ühendriikide sõdurid jõuluks ehk 25. detsembriks koju. Tema riiklik julgeoleku nõunik Robert O'Brien teatas, et eesmärk on vähendada vägede suurust veebruariks 2500 peale.