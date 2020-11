Austria kehtestab koroonanakkuse kiire kasvu tõttu liikumispiirangu

Kantsler Sebastian Kurz ütles, et meetmed on muutunud hädavajalikuks, kuna Austrias on nädalane nakkusnäitaja keskmiselt 550 juhtu 100 000 elaniku kohta ehk 11 korda suurem sellest, mis võimude sõnul oleks kestlik.

«Kui me ei reageeri ulatuslikult, siis on suur oht, et need arvud jätkavad tõusu või püsivad kõrgel tasemel,» ütles Kurz Viinis ajakirjanikele. Austria tervishoiuametnikud ei suuda kindlaks teha 77 protsendi uute nakkusjuhtude allikat.

Alates teisipäevast kehtestatakse ligi üheksa miljoni elanikuga Austrias kuni 6. detsembrini osaline liikumispiirang. Inimesed võivad lahkuda kodust ainult tööle, hädavajalikke sisseoste tegema, sportima või aitama abivajajaid.

»Minu pakiline üleskutse järgmiseks neljaks nädalaks on: ärge kohtuge kellegagi,» ütles Kurz. «Iga sotsiaalne kontakt on liiast.»

Lisaks restoranidele ja meelelahutusasutustele, mis on juba olnud kinni ligi kaks nädalat, andsid Austria võimud korralduse sulgeda ka juuksurisalongid, spordisaalid ja raamatukogud.