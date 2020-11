GALERII ⟩ Iisraelis korraldati uus meeleavaldus peaminister Netanyahu vastu

Meeleavaldajad on kogunenud umbes viis kuud, protestides Netanyahu vastu, keda ei peeta valitsusjuhi ametisse sobivaks, kuni tema üle mõistetakse kohut korruptsioonisüüdistuste tõttu. Samuti avaldatakse meelt tema sammude vastu koroonaepideemia ajal. Epideemia on Iisraeli majandusele mõjunud laastavalt ja paljud meeleavaldajad on tudengid ja noored iisraellased, kes on kaotanud oma töökohad.