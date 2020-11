Armeenlased süütavad aseritele loovutatud aladel oma kodusid

See puudutab ka ühte etniliste armeenlaste küla Kalbadžari, mis läheb Aserbaidžaani kontrolli alla pühapäeval. Armeenia ja Aserbaidžaani kokkuleppe üle vihased ja hirmul külaelanikud, umbes 600 inimest, on pannud oma elumajad põlema. Kalbadžari, armeenia keeles Karvatšari, küla on juriidiliselt Aserbaidžaani koosseisus, kuid on olnud etniliste armeenlaste kontrolli all alates 1994. aastast, kui lõppes sõda Mägi-Karabahhi üle. Sõja lõpus jäi Mägi-Karabahh ja seda ümbritsevad territooriumid armeenlaste kontrolli alla.