Trumpi autokolonn sõitis toetajatest mööda ning president naeratas plakatite peale «Parim pressu eales» («Best Prez ever») ja «Trump 2020: Hoia Ameerika Suurepärasena» («Trump 2020: Keep America Great»).

Vabariiklasest Trump on seisukohal, et valimistel viidi läbi massiline pettus ning et tegelikult ta ei kaotanud demokraadist Joe Bidenile 3. novembri presidendivalimistel.