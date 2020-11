Viisteist riiki allkirjastas Aasia vabakaubandusleppe

Regionaalne kõikehõlmav majanduspartnerlus (RCEP) hõlmab kümmet Kagu-Aasia riiki, Hiinat, Jaapanit, Lõuna-Koread, Austraaliat ja Uus-Meremaad ning on analüütikute sõnul sisemajanduse kogutoongult (SKT) suurim kaubanduslepe maailmas.

Kaubanduslepe hõlmab ligikaudu poolt maailma rahvastikust ja kolmandikku SKP-st, ehkki selle kaalu on mõnevõrra vähendanud India kõrvalejäämine.

«Mul on hea meel, et pärast kaheksat aastat keerulisi diskussioone jõudsime me täna RCEP läbirääkimistega ametlikult lõpule,» ütles Vietnami peaminister Nguyen Xuan Phuc enne virtuaalset allkirjastamist.