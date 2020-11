Venemaal Irkutski oblastis kaeti tee inimluid sisaldanud liivaga

«Kontroll algatati, kui reedel ilmus sotsiaalmeedia võrgustikesse teave, et Kirenskis leiti jäätunud tee liivatamise järel sealt konte. Nüüdseks on fakt kinnitust leidnud. Samuti on välja selgitatud töid teostanud asutus. Kontrollitakse, kust ja millisel alusel liiva ja kruusa segu tee katmiseks võeti,» kinnitas pressiteenistus.