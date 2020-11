VÄLISPANORAAM ⟩ Armeeniale oli halvim üllatus Moskva tegevusetus

Stoicescu sõnul on selge, et vähemalt praegu peavad armeenlased kaotuse mõru pilli alla neelama ja allajäämisega leppima. Armeenia otsis tema hinnangul tõenäoliselt rahu, kuna kardeti rahuleppest veelgi hullemaid tagajärgi. «Tuli päästa, mis päästa annab.»

Teaduri sõnul ei saa öelda, et Aserbaidžaan oleks nüüd Mägi-Karabahhi peremees, kuid selles sõjas oli kindlaks kaotajaks Armeenia. «See on nagu ikka ajaloos. Kui on sõda ja sõda lõpeb, siis keegi võidab ja keegi kaotab.» Arvestades olukorda Lõuna-Kaukaasias ja seda, et konflikti kaudseteks osapoolteks olid nii Venemaa kui Türgi, oli tema hinnangul n-ö win-win-olukorra saavutamine võimatu.