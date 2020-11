WHO juht: vaktsiinist ei piisa pandeemia lõpetamiseks

Maailmas on tõendatult koroonaviirusse nakatunud üle 54 miljoni inimese, pandeemia on nõudnud üle 1,3 miljoni elu. WHO andmeil tuvastati laupäeval maailmas 660 905 uut koroonaviirusse nakatumist, mis on uus rekord. Reedel registreeriti maailmas 645 410 uut nakatumist.