Eksperdid: koroonapandeemia kahjustab võitlust tuberkuloosiga

Võitlus tuberkuloosi vastu, mis on ravitav ja ennetatav, kuid surmab maailmas aastas üle 1,4 miljoni inimese, on krooniliselt alarahastatud ning diagnoosimine ja ravi ei jõua miljonite inimesteni.

Ühendus Stop TB Partnership (STBP) märkis, et paljud kõrge tuberkuloosiesinemusega riigid ravivad haigeid endiselt iganenud meetoditega ning hoiatas, et edusammud tuberkuloosi leviku aeglustamisel võivad koroonapandeemia tõttu kaduma minna.

«Tuberkuloos on endiselt peamine surma põhjustav nakkushaigus, kuigi see on ennetatav ja ravitav,» ütles STBP tegevdirektor Lucica Ditiu.