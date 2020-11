Biden: üleminekuprotsessiga viivitamine võib tõsta koroonasurmade arvu

«Rohkem inimesi võib surra, kui me ei koordineeri» sellistel teemadel nagu Covid-19 vaktsiini jagamine ameeriklastele niipea kui võimalik, ütles Biden ajakirjanikele Wilmingtonis, vastates küsimusele, mis on suurim oht Trumpi soovimatusele anda võim sujuvalt üle.

«Kui me peame ootama kuni (inauguratsiooni päevani) 20. jaanuaril, et alustada planeerimist, jätab see meid kuu, poolteist kuud maha,» ütles Biden. «Sestap on tähtis, et koordineerimine oleks praegu või nii kiiresti, kui me saame selle tehtud.»