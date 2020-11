Kommentaar ⟩ 50. aastapäeval valitseb Assadi dünastia rusude üle

Hafez Assad kasutas karmi kätt ja salapolitseid, et püsida võimul ja vältida uut riigipööret, mis omakorda teda ennast kukutaks. Ta pani kõrgematesse ametitesse teisi alaviite, Süürias vähemuses oleva sekti liikmeid, et tagada lojaalne kaadrikoosseis. Nii elas Assadi võim üle 1973. aasta sõja Iisraeliga, surus veriselt maha Moslemi Vennaskonna mässu 1982. aastal ning sõlmis liitlassuhteid, mis tänapäevani hoiavad režiimi elus. Alaviite hoidis nii siis kui täna lojaalsena nende positsioon ühiskondliku eliidina ning teadmine, et kui Assadi perekond võimult kukutatakse, oleks sunnide kättemaks neile valus.