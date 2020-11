Prantsusmaa kaalub politseinike piltide avaldamise keeldu

Samu toetajate hulgas on siseminister Gérald Darmanin, kes ütles möödunud nädalal, et peab seda vajalikuks, sest politseinike äratundmise järel on nende eraelu on lakkamatus ohus ja naispolitseinikke ähvardatakse vägistada. Siseministri sõnul ei tohiks eelnõu ajakirjanike tegevust kuidagi häirida, sest politsei sekkumist on endiselt lubatud filmida.