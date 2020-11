Presidendivalimistel on Nevada olnud kaalukeeleosariigiks, ent viimastel aastatel on Demokraatlik partei olnud seal edukam. Samasooliste abielu toetas siiski rohkem inimesi kui demokraatlikku presidendikandidaati Joe Bidenit. Samuti võitis see mõnes maakonnas, kus toetati vabariiklikku presidenti Donald Trumpi.