ÜRO: Etioopia seisab silmitsi täiemõõtmelise humanitaarkriisiga

«Lahti on rullumas täiemõõtmeline humanitaarkriis,» ütles ÜRO pagulasameti pressiesindaja Babar Baloch.

Sestpeale, kui konflikt Tigrays kahe nädala eest puhkes, on Sudaani põgenenud üle 27 000 inimese.

«Lahingute eest põgenevad inimesed jõuavad kohale kurnatuna pikast teekonnast ohutusse, ja neil on kaasas vähe asju,» ütles Baloch.

Põgenike hulk kasvab väga kiiresti, ütles ta ja rõhutas, et Sudaanil tuleb toime tulle sellise põgeniketulvaga, mida ei ole riigi selles osas nähtud viimased kakskümmend aastat.

Abiy on lükanud seni tagasi kõik maailma liidrite palved sõjategevus lõpetada ja võtta vastu ettepanekud kriisi rahumeelseks lahendamiseks.

Lahingutes on surma saanud sajad inimesed, kuid kuna side Tigrayga on pea täielikult katkenud, on raske tegelikust pildist ülevaadet saada.