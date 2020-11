Mäesuusatamine on viimastel aastatel kaotanud populaarsust, sest lumekogus on vähem ennustatav. Seetõttu kartsid kevadel kinni pandud kuurordid halvimat. Ent ettevõtted on kohanenud ning on suutnud vältida uut sulgemislainet, isegi kui Šveitsis möllab üks Euroopa kõige raskemaid koroonapuhanguid.