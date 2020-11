USA tervishoiuliidud palusid Trumpil Bideniga koostööd teha

Kiri avaldati päev pärast seda, kui Biden hoiatas, et rohkem inimesi võib surra, kui Trump jätkab võimu sujuva ülemineku blokeerimisega. Bideni Covid-19 rakkerühma kaasjuht dr Vivek Murthy ütles eile, et Bideni meditsiinilised nõunikud pole saanud praegu ametis olevate võimukandjatega rääkida. See on takistus, mis võib halvendada USA võimekust viirusega toime tulla.