Prantsusmaa: EL uurib võimalusi jätkata eelarvega Poola ja Ungarita

«Saksa EL-i eesistumisega otsime praktilisi lahendusi,» ütles ta senaatoritele Pariisis. Kuid me uurime ka «viimase võimalusena seda, kuidas jätkata ilma riikideta, kes (lepet) blokeerivad».

Ungari ja Poola on teatanud, et blokeerivad 1,8 triljoni euro suuruse eelarve ja koroonaviiruse taastekava, kuna seda tahetakse siduda õigusriigi põhimõttega. Ungari ja Poola väitel annab see EL-ile voli otsustada, kas nende valitsused järgivad Euroopa demokraatlikke norme.