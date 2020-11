USA nimetas Venezuelasse 10 aasta järel taas suursaadiku

USA senat kinnitas kolmapäeval James Story suursaadikuks Venezuelas, kuid tööd hakkab ta tegema naaberriigi Colombia pealinnast. Story esmaülesanne on juhtida Ühendriikide Venezuela-poliitikat ajal, mil president Donald Trump annab võimu üle uueks presidendiks valitud Joe Bidenile.

Trumpi administratsiooni suhted Venezuela presidendi Nicolás Maduro valitsusega on olnud pingelised, kuna Ühendriigid ei tunnusta Maduro valitsust ja peavad riigi legitiimseks liidriks opositsioonijuhti Juan Guaidót.

Bideni võit on tekitanud vaidlused Trumpi kõvakäelise poliitika toetajate ja uue suuna nõudjate vahel. Viimased leiavad, et USA karmid sanktsioonid ei ole suutnud Madurot võimult kangutada, kuid on teinud miljonite Venezuela kodanike elu raskemaks.