Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul päästaks elu seiskamistest Euroopat see, kui 95 protsenti inimestest kannaks maski. Maskide kandmise tähtust rõhutas ka Jaapani peaminister, kes ärgitas inimesi kohusetundlikkusele, kuna riigis on koroonaviirusega nakatumine jõudnud pandeemia kestel seni kõrgeimale tasemele.

«Sulgemised on välditavad. Ma jään oma seisukoha juurde, et sulgemised on viimane meede, mida kasutada. Kui maskide kasutamine küündiks 95 protsendini, poleks sulgemisi vaja,» lausus pressikonverentsil WHO Euroopa piirkonna direktor Hans Kluge.