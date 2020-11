Aafrika koroonanakkuste arv tõusis üle kahe miljoni

Aafrika haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse teatel on 1,3 miljardi elanikuga mandril koroonaviiruse tagajärjel ametlike andmete järgi surnud 48 000 inimest. See moodustab vähem kui neli protsenti kõigist koroonasurmadest maailmas.

Tõrjekeskuse juht John Nkengasong manitses ettevaatlikkusele, samas kui mandri riigid on hakanud pandeemiameetmeid majandusraskuste leevendamiseks lõdvendama.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel on pea kahekümnes Aafrika riigis nakkuste arv viimase kuuga üle 20 protsendi kasvanud. Nakkuslainet veavad nüüd mitte Lõuna-Aafrika, vaid Põhja-Aafrika riigid, kus on saabunud sügis.