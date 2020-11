Von der Leyen: EL võib sel aastal heaks kiita kaks koroonavaktsiini

Von der Leyen ütles pärast EL-i liidrite mitteametlikku videotippkohtumist, et Euroopa ravimiamet võib anda «tingimusliku turuloa detsembri teises pooles, kui kõik kulgeb nüüd ühegi probleemita».

Ravimifirma BioNTech kaasasutaja ja tegevjuht Ugur Sahin ütles varem neljapäeval, et koostöös Pfizeriga arendatud Covid-19 vaktsiini saab võib-olla käiku lasta veel enne aasta lõppu.

«Me teeme tööd täiskiirusel,» ütles ta usutluses uudisteagentuurile AFP. Ta kinnitas, et firmad esitavad USA-s erakorralise kasutusloa taotluse reedel, samas kui Euroopa regulaatoritele saadetakse järgmisel nädalal täiendavaid andmeid.

«On võimalus, et me saame heakskiidu USA-s või Euroopas või mõlemas regioonis juba sel aastal,» ütles Sahin. «Võib-olla hakkame me vaktsiini tarnima juba detsembris.»