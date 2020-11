Iirimaa plaanib koroonamutatsiooni kartuse tõttu minkide tapmist

Põllumajandusministeeriumi kõneisik ütles, et Iirimaal kasvatatavate minkide testimine ei ole andnud positiivseid proove.

Tervishoiuamet aga märkis, et minkide jätkuv kasvatamine kätkeb endas ohtu, et esile võib kerkida viirusemutatsioone.

«Seetõttu soovitatakse, et farmides kasvatavad mingid Iirimaal tuleb tappa, et minimeerida või likvideerida seda ohtu,» ütles tervishoiuamet. Iirimaal on kolm mingifarmi umbes 120 000 loomaga.