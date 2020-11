Georgia osariigi uus häältelugemine kinnitas Bideni võitu Trumpi ees

«Audit kinnitas, et algne masinlugemine kajastas täpselt valimiste võitjat,» ütles Georgia osariigi riigisekretär Brad Raffensperger avalduses.

Biden on esimene demokraadist presidendikandidaat ligi 30 aasta jooksul, kes sai selles USA lõunaosariigis võidu.

Trump on väitnud, et osariigis leidis aset valimispettus.

Ligi viie miljoni hääle käsitsi ülelugemise tingis osariigi uus valimisseadus ning see ei olnud seotud ühegi võimaliku probleemiga valimistulemustes ega ametliku korduslugemise taotlusega.

Georgia osariigil on reedeni aega kinnitada ametlikult tulemused, mille edastasid maakonnad. Kui see on tehtud, võib kaotaja kampaaniameeskond taotleda uut ülelugemist.