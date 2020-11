Lõuna-Austraalia osariigi ametnikud teatasid täna, et karmid koroonapiirangud kehtestati osariigis ühe mehe valede tõttu. Valetamise pärast uskusid kontaktijälgijad, et mees puutus kokku viiruse ülinakkava tüvega, mille peiteaeg on arvatust märksa lühem.