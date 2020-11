Georgia kuberner kinnitas Bideni võitu näitavad valimistulemused

Valimistulemuste kinnitamine Georgias viib osariigi sammu võrra lähemale valimistega ühele poole jõudmisele. Trump ja tema poolehoidjad on esitanud alusetuid süüdistusi pettusest 3. novembril peetud valimistel.

Pressikonverentsil ei kiitnud Kemp selgesõnaliselt tulemusi heaks, vaid ütles, et seadus nõuab talt kinnituse formaliseerimist. See sillutab Trumpi kampaaniameeskonnale tee astumaks teisi õiguslikke samme ja taotleda häälte uut ülelugemist, kui nad peaks seda soovima.

Häälte uus käsitsi ülelugemine oli vajalik osariigi uue valimisseadusega ette nähtud auditi jaoks ning see ei olnud reageering võimalikele probleemidele ega kellegi ametlikule taotlusele hääli uuesti üle lugeda.

Auditi eesmärk oli kinnitada, et hääletusmasinad arvutasid hääled korrektselt kokku.

Biden on esimene demokraadist presidendikandidaat, kes on võitnud Georgias alates 1992. aastast.

Nüüd, mil valimistulemused on kinnitatud, on Trumpi kampaanial kaks tööpäeva aega taotlemaks häälte korduslugemist, kuna vahe Bideniga on alla 0,5 protsendi.