Trumpi vanem poeg Donald Jr andis positiivse koroonaproovi

"Don andis positiivse testi nädala alguses ja on tulemusest alates karantiinis," ütles kõneisik.

"Ta on seni olnud täiesti asümptomaatiline ja järgib kõiki meditsiiniliselt soovitatud COVID-19 juhtnööre," lisas kõneisik 42-aastase Donald Trump juuniori kohta.

COVID-19 on tabanud varem mitut Valge Majaga seotud inimest, nende seas president Donald Trumpi, esimest leedit Melaniat ja Trumpi nooremat poega Barronit.

Donald Trump juunior on olnud oma isa kõige ägedam toetaja ka koroonapandeemia rindel, väites eelmisel kuul Fox Newsile, et Covid-19 surmade arv on vähenenud "pea olematuks".