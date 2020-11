Suur osa venelastest peab riigi majanduslikku seisu halvaks

«Viis protsenti üleriigilisele küsitlusele vastajatest leidsid, et riigi majandusolukord on hea, 43 protsenti vastanutest pidas olukorda rahuldavaks ning 45 leidis, et olukord on halb. Noored ülikooliharidusega ning halvas majandusseisus inimesed näevad olukorda negatiivsemalt kui teised,» selgus Avaliku arvamuse sihtasutuse uuringust.