USA tahab Afganistani läbirääkimiste kiirendamist

«Mind huvitaks kuulda teie arvamust sellest, kuidas me suudaksime suurendada eduka lahenduse saavutamist,» ütles Pompeo kohtumisel Afganistani valitsuse esindajatega.

Afganistani valitsus ja Taliban on «väga lähedal» rahukõneluste patiseisu murdmisele, teatas laupäeval üks Afganistani kõrgem ametnik, lisades, et USA vägede kohalolek on endiselt vajalik.