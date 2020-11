Etioopia peaminister andis Tigray liidritele 72 tundi allaandmiseks

«Teie hävingu teekond on lõpule jõudmas ja me kutsume teid järgmise 72 tunni jooksul rahumeelselt alla andma, tunnistades, et te olete punktis, kust pole tagasipöördumist,» ütles Abiy avalduses, mis oli suunatud Tigray Rahvavabastusrinde (TPLF-i) liidritele. «Kasutage see viimane võimalus ära.»